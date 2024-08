BK "Ventspils" budžets šosezon būs vismaz par piektdaļu mazāks nekā pērn

Neskatoties uz budžeta samazinājumu, Pleinics atzīst, ka "Ventspils" mērķi ir spēlēt rezultatīvu, skatāmu basketbolu, kāds iet pie sirds arī skatītājiem. "Kā tas izdosies, to nezinu," par gaidāmo sezonu saka ģenerālmenedžeris. "Esam pazaudējuši pāris atslēgas spēlētājus, bet esam centušies viņus aizvietot. Atsevišķās pozīcijās varbūt ar mazāk pieredzējušiem spēlētājiem, bet ne mazāk ambicioziem."

Viens no pēdējiem vienības papildinājumiem ir amerikānis Lamars Normans jaunākais, kuru komandas vadītājs raksturoja kā uzbrūkošu aizsargu, no kura tiek gaidīts pienesums uzbrukumā. "Mums ir Renārs Birkāns kā nominālais saspēles vadītājs, arī Jānim Censonim ir jāsper liels solis uz priekšu. Ar bumbu var spēlēt arī Artūrs Ausējs, bet gribam spēlētājus, kas no ārpuses var risināt situācijas viens pret vienu," piebilst Pleinics.