​Pēc Parīzes spēlēm ļaudis vēl diskutē, kura ASV basketbola izlase bijusi spēcīgākā – Barselonas "Dream Team" vai Parīzes modelis, kuru dažs nodēvējis par visu laiku stiprāko ASV basketbola izlasi. Tā kā laukumā tām spēkus nav iespējams samērot, es dotu priekšroku Barselonai. Amerikāņu pārākums 1992. gadā bija tik izteikts, ka viņi olimpisko spēļu laikā neizmantoja nevienu minūtes pārtraukumu… Turpretī Parīzes modelis varēja paklupt pusfinālā… Par Sapņu komandām mums jārunā arī hokeja sakarā. Šonedēļ savu skrējienu uz sestajām (!) ziemas olimpiskajām spēlēm sāk Latvijas hokeja izlase, kas arī tiek uzskatīta par Sapņu komandu. Izlases virsvadonim Harijam Vītoliņam ir dabūjami visi labākie mūsu spēlētāji, izņemot Elvi Merzļikinu un Teodoru Bļugeru no NHL, kā arī Kārli Čuksti, kurš pagaidām ir bez kluba.

Gribot negribot iznāk vilkt paralēles ar 1996. gada olimpisko kvalifikāciju, kas arī augusta beigās notika Rīgā, tajā vietā, kur starp Tērbatas un Barona ielām rēgojas urbānās pilsētas "burvība" – miskastes vietā tiek audzēti tomāti, gurķi un visādi citi mēsli, it kā Sporta pils bijušais saimnieks Helmuts Balderis no savām Mārupes siltumnīcām to visu nespētu nodrošināt…