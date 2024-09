Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Vai RFS vispār būs starpsezonu laiks?

Nākamā spēle FK "Liepāja" jau pēc izlašu pauzes būs viesos ar FK "Metta" un redzēsim, cik notiekošās pārmaiņas komandas sniegumā ir likumsakarīgas vai arī tām ir tikai īslaicīgs raksturs. Uz ko Liepājas komanda vēl var cerēt? Ir Latvijas kausa izcīņas pusfināls ar FK "Auda", bet virslīgā liepājniekus tikai viens punkts šķir no 7. vietas, tikai 4 punkti no 6. vietas, bet 10 punkti ir līdz 5. vietai. Nemeklējiet šeit apslēptu kontekstu dalībai Eiropas kausos, vismaz pagaidām tam nav nekāda iemesla, vismaz pašreiz liepājnieku pirmais uzdevums joprojām ir attālināties no 10. vietas un izmukt no 9. vietas jeb no papildus spēlēm par vietas saglabāšanu virslīgā. Lai cik neticami attiecībā uz FK "Liepāja" tas izklausītos.