Video ASV tenisisti Frics un Tiafo sasniedz "US Open" pusfinālu

Savukārt citā ceturtdaļfinālā Tiafo (ATP 20.) ar 6-3, 6-7 (5:7), 6-3, 4-1 uzvarēja bulgāru Grigoru Dimitrovu (ATP 9.), kurš ceturtajā setā izstājās no mača savainojuma dēļ.

Abi amerikāņi tiksies pusfinālā un viens no viņiem kļūs par pirmo ASV tenisistu pēdējo 18 gadu laikā, kurš sasniedzis "US Open" finālu. Kopš 2003.gada, kad ASV atklātajā čempionātā triumfēja Endijs Rodiks, neviens ASV tenisists nav kļuvis par "US Open" uzvarētāju.