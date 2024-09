Video Bīstamajā "Raganas katla" driftā dominē juniori un meistari

TOP 8 solīja vēl skarbākas cīņas, un to jau redzējām pirmajā tandēmā. Rolands Bērziņš pret Gediminu Levicku, iespējams, dienas apspriestākais tandēms par rezultātu. Rolands demonstrēja ļoti skaistu vadošo braucienu, kas varbūt nebija tik labs no lietuvieša puses, bet atkal sekojošais brauciens no Rolanda puses nebija tas viņa labākais sniegums, un, lai gan vizuāli, uzmetot zemi pa gaisu, lietuvietis izbrauca ārpus trases, kur šķita, ka tādējādi viņam būs 0 par braucienu, veicot izpēti un izvērtējot visus video, arī FPV dronu video, varēja redzēt, ka lietuvietis izbrauc ārpus trases tikai ar vienu riteni, par ko ir tikai mīnus punkti, nevis 0 punkti, ja tie būtu divi riteņi, tāpēc šoreiz uzvar Levicks.