"Rīgas zeļļu" saspēles vadītājs Skuja: Patīkami, ka ir papildu konkurenti

"Tā ir daļa no spēles. Protams, ka tajā aspektā man jākļūst labākam. Spēles laikā šad tad neaizdomājas par to. Biju dusmīgs par to incidentu. Tāda ir dzīve - no kļūdām jāmācās," stāstīja Skuja, atklājot, ka stingrākas sarunas par to komandas iekšienē neesot bijušas. "Visi saprata, ka pats sev izraku bedri, tāpēc nebija nepieciešamas pārrunas ar blakus esošajiem cilvēkiem."