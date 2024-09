Ausējs spēlēšanu BK "Ventspils" apvienos ar darbu sporta skolā

Šovasar Ventspils komandas kapteinis Ausējs ieguva C kategorijas trenera sertifikātu un strādās sporta skolā "Spars", trenējot 2016.gadā dzimušos basketbolistus.

"Gribu bērniem iemācīt to, ka basketbols ir jābauda," turpināja Ausējs.

"Ikdienas dzīvē to nejūtam. Ar visu esam nodrošināti un viss mums ir. Iespējams, to izjutīsim sastāvā, komandai nevarot noturēt kādus no iepriekšējās sezonas spēlētājiem," atzina Ausējs.