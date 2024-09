Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Lēnām pār tiltu, draugi...

RFS uzvara, it īpaši tagad jau zinot "Audas" un "Riga FC" spēles rezultātu, padara komandas izredzes saglabāt titulu (tas ir galvenais sezonas uzdevums!) krietni lielākas, savukārt Valmieras komandas situāciju zaudējums īpaši neietekmē. Būtu skarbi, ja šī simpātiskā komanda blakusapstākļu dēļ atkal netiktu spēlēt Eiropas kausos... Diemžēl parādu astes vēl ir, un tas varētu uztraukt daudz vairāk nekā zaudējums kādā spēlē. Trešā vieta turnīra tabulā ir stabila, iespēja atgriezties Eiropas kausu izcīņā – ļoti tuvu, taču ne tikai no vietas turnīra tabulā atgriešanās Eiropā ir atkarīga. Jācer, ka "Valmiera FC" galvenajam "maka turētājam" no Šveices izdosies visu laikus nokārtot.