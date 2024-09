"Valmiera Glass"/ViA svin pirmo uzvaru četrās ENBL sezonās

Valmieras komanda ar 93:69 (23:19, 28:19, 16:24, 26:7) pieveica Spišska Nova Vesas "Rytieri" vienību no Slovākijas, izcīnot pirmo uzvaru 20 ENBL spēlēs.

Uzvarētāju rindās 22 punktus un 11 atlēkušās bumbas sakrāja Kaliels Spīrs, 21 punktu guva Verners Kohs, 13 punktus - Artis Ate, 12 - Džordans Vatsons, bet desmit punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Rostislavs Novickis.

Viesiem 20 punktus guva Jurajs Pāleniks, 14 punktus - Dveins Kohils, bet 12 punktus - Dibadži Vollkers.

Slovākijas komandā starta pieciniekā maču uzsāka Iļja Gromovs, kurš nedaudz vairāk nekā 30 minūtēs laukumā guva vienu punktu, trāpot vienu no četriem soda metieniem, bet aizmetot garām vienīgo divpunktu metienu un vienīgo tālmetienu. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas.

18 komandas ir sadalītas divās grupās pa deviņām vienībām, aizvadot apļa turnīru. Pamatturnīrs beigsies 5.februārī.

Valmieras basketbolisti 2024./2025.gada sezonā spēlēs A grupā kopā ar "Rytieri", "Opava" no Čehijas, Nīderlandes komandu Groningenas "Donar", Varšavas "Dziki" no Polijas, angļu Ņūkāslas "Eagles", Plevenas "Spartak" no Bulgārijas un "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" no Igaunijas.

Savukārt B grupā cīnīsies pagājušās sezonas čempione Dānijas komanda Orhūsas "Bakken Bears", Bambergas "Brose" no Vācijas, čehu "Brno", Bristoles "Flyers" no Anglijas, Bukarestes "Dinamo", Bergenas "Fyllingen Lions" no Norvēģijas, Bratislavas "Inter", igauņu "Keila" un Varšavas "Legia".

Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam, kur līdz 21.martam komandas cīnīsies par iekļūšanu pusfinālā divu spēļu summā, bet "Final Four" mači notiks 8. un 9.aprīlī.

Valmieras vienība ir viena no trim komandām, kas ENBL sacenšas no turnīra pirmās sezonas. Kopš pirmās sezonas ENBL spēlē arī "Brno" no Čehijas un Igaunijas vienība "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits".

Aizvadītajā sezonā uzvaru svinēja Dānijas komanda Orhūsas "Bakken Bears", kas finālā pārspēja Latvijas speciālista Ainara Bagatska vadīto Rumānijas vienību "Voluntari".