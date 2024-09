Sestdien Kurzemē norisinās minirallijs "Karosta 2024"

Sestdien, 21.septembrī Dienvidkurzemes novada Gaviezes pagastā satiksmei no plksten 12.20 līdz 18.30 tiks slēgti Sustas ātrumposma norisē izmantotie ceļi, tostarp valsts autoceļa V1224 posms no 4,65 km līdz 6,90 km un pieguloši vietējas nozīmes ceļi. Apbraukšana pa a/c V1207-Mucu ceļu V1224-V1225. Bet Dienvidkurzemes novada Otaņķu pagastā no plkst. 13.00 līdz 19.15 satiksmei tiks slēgts Otaņķu – Nīcas ceļa (V1222) posms Rudes ciemā no autobusu pieturas “Otaņķi” līdz Rudes kartodromam – apbraukšana, sekojot izvietotajām zīmēm, tiks organizēta caur Laurciemu. Autobuss 5112 Liepāja-Nīca-Otaņķi ar atiešanas laiku no Liepājas 16.40 kursēs līdz pieturai “Rudes skola” un autobuss Otaņķi-Liepāja ar atiešanas laiku no pieturas “Otaņķi” 17.40, maršrutu uzsāks no pieturas "Rudes skola". Kā arī autobuss 6907 Liepāja (Kuršu iela)-Otaņķi-Nīcas centrs ar atiešanas laiku no Liepājas 14.00 un autobuss Nīcas centrs-Otaņķi-Liepāja (Kuršu iela) ar atiešanas laiku no Nīcas centra 15.35, kursēs pa apvedceļu caur Laurciemu, nepiestājot pieturā "Otanķi".