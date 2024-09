Dolgiļeviča izcīna bronzas medaļu Eiropas kausa džudo posmā

Dolgiļeviča, kura startēja svara kategorijā līdz 78 kilogramiem, no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā jeb apakšgrupas finālā zaudēja vācietei Jūlijai Helterhofai. Gandarījuma turnīrā latviete uzvarēja horvātieti Lorenu Perkoviču un polieti Aleksandru Tureku, izcīnot bronzu.

Sokirjanska, cīnoties svara kategorijā līdz 57 kilogramiem, no pirmās kārtas bija brīva, otrajā pārspēja francūzieti Mēlenu Kotāru, bet apakšgrupas finālā zaudēja zviedrietei Tūvai Granberjai. Gandarījuma sacensībās Latvijas sportiste uzvarēja Lanu Eriču no Bosnijas un Hercegovinas un Tamaru Gardaševiču no Melnkalnes, bet cīņā par bronzu zaudēja horvātietei Dorai Bortašai.