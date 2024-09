Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Vai kāds no līderiem vēl paklups?

Pēc 61. minūtes spēles nebeidzās, Liepājas komanda aizvadīja satura ziņā vienu no savām labākajām spēlēm šosezon, tomēr viesu spars nedaudz apsīka un tas arī saprotams – no 0:2 atspēlēties nešķita īpaši reāli. Liepājas komanda, piemēram, no 5. vietas atpaliek vēl par desmit punktiem, bet nākamās divas komandas jau ir praktiski panāktas. Varbūt ap pašreizējās komandas kodolu jau jāsāk veidot komandu nākamajai sezonai nevis atkal sākt likt puzli kopā gandrīz pilnīgi no jauna?