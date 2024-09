Timberleika koncerta dēļ Lietuvas futbola izlasei būs jāspēlē citā stadionā

Pēc koncerta Kauņā 9.jūnijā Timberleiks uzstāsies Tallinas Dziesmusvētku estrādē. Atgriežoties uz skatuves pēc piecu gadu pārtraukuma, Timberleiks turnejā dodas pēc sava sestā studijas albuma "Everything I Thought It Was" iznākšanas šogad.