Morozs: FCSB komanda gribēs dominēt

"Čaļi parādīja sevi tā, kā mēs no viņiem bijām gaidījuši. Bija bažas, ka kaut kas neizdosies, bet izbaudījām šo spēli. Esmu lepns par komandu. Šādā situācijā spēlētāji parādīja ļoti labu spēli. Nebija tā, ka mums vienkārši paveicās, viss bija ļoti solīdi. Izbaudīju vakaru pēc šīs spēles pat vairāk kā pret [Nikosijas] APOEL," stāstīja treneris.

"Ir tāda situācija, ka komandā ir aptuveni 25 futbolisti, un katru reizi runājam par to, ka katrs spēlētājs ir svarīgs. Bija iespēja to arī parādīt pret ļoti stipru pretinieku, visiem bija iespēja to pierādīt un mūs, trenerus, tas iepriecināja. Mums tagad ir informācija, ka varam paļauties uz daudziem spēlētājiem, jo grafiks ir tāds, ka nav iespējams, ka tikai 10-15 futbolisti spēlēs katru trešo dienu. Tā var notikt divas spēles pēc kārtas, bet astoņos mačos tas nav iespējams," skaidroja Morozs.