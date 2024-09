RFS pretinieki "Anderleht" un "Galatasaray" izcīna uzvaras UEFA Eiropas līgas ievadā

Ar rezultātu 1:1 beidzās vēl divas spēles. "Midtjylland" no Dānijas savā laukumā spēlēja 1:1 (1:0) ar "Hoffenheim" no Vācijas, bet Francijas komanda "Nice" - 1:1 (1:1) ar Sansevastjanas "Real Sociedad" no Spānijas.