Video Runā Kreipāns: Intriga cīņā par "bronzu" vēl dzīva. Jauna intriga – "Riga FC" finišā bez Simo Valakari

Viesi izglābās pašās spēles beigās, kaut gan kopumā spēlēja labāk. Daugavpilieši zaudēja punktus cīņā par 4. vietu, bet "Metta" ieguva punktu un kaut mazliet attālinājās no 9. vietas. No 10. vietas (Jelgavas komandas) šķir 9 punkti. FK "Tukums 2000/TELMS" viesos ar 2:1 pārspēja Grobiņas SC/LFS komandu, kas ļāva pakāpties uz 6. vietu. No 9. vietas šķir 10 punktu. Bet uz 9. vietu atkal noslīdēja liepājnieki... No 10. vietas šķir 7 punkti.