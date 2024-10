Sākas jaunā NHL sezona. Cik latviešu spēlēs?

Piektdien sāksies jaunā Nacionālajā hokeja līgas (NHL) sezona, kuras sākumu komandu sastāvos ir sagaidījuši septiņi latvieši - Elvis Merzļikins no Kolumbusas "Blue Jackets", Zemgus Girgensons no Tampabejas "Lightning", Teodors Bļugers un Artūrs Šilovs no Vankūveras "Canucks", Uvis Balinskis un Sandis Vilmanis no Floridas "Panthers", kā arī Rodrigo Ābols no Filadelfijas "Flyers".