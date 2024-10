Statistika liecina, ka vidēji savas valsts basketbola izlases atbalstīšanai no katras Eiropas valsts uz lieliem basketbola forumiem dodas sākot no 3000 līdzjutēju. Saskaņā ar 2022. gada ERC Tet Rally Liepāja pētījuma rezultātiem, vidēji ārvalstnieka tēriņi, apmeklējot sporta pasākumu Latvijā 2022.gadā sastāda 285 eiro dienā. Savukārt LR Ekonomikas ministrija strādājot pie lielo sporta pasākumu atbalsta metodoloģijas aprēķināta, ka viena ārvalstu tūrista diennakts tēriņi 2022.gadā bija 206 eiro. Ņemot vērā, ka 2024.gada Parīzes Olimpisko spēļu kvalifikācijas grupu turnīrā piedalīsies 6 komandas, no kurām 3 komandas būs no Eiropas, pamatojoties uz iepriekšējo basketbola sacensību datiem, var secināt, ka gadījumā, ja 2024.gada Parīzes Olimpisko spēļu kvalifikācijas grupu turnīrs tiks organizēts Latvija, savu valstsvienību atbalstām, Latvijā varētu ierasties līdz 10 000 ārvalstnieku (vidēji 2 000 uz ārvalstu komandu), kas pavadītu Latvijā līdz 7 diennaktīm. Latvijas valsts ekonomika, 2024.gada Parīzes Olimpisko spēļu kvalifikācijas grupu turnīra organizēšanās rezultātā, saskaņā ar 2022.gada aprēķiniem iegūtu līdz 14 420 000 eiro ārvalstu līdzekļu, ko atstātu ārvalstnieki, ierodoties Latvijā.