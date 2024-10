Video Šiliņš rezultatīvs pret Banki un Gražuli; Strautiņam panākums pret bijušo komandu

Šiliņš spēlēja 28 minūtes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un sešus no deviņiem soda metieniem, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, vienreiz kļūdījās, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešus noteikumu pārkāpumus, iekrāja visvairāk efektivitātes koeficienta punktu komandā (17) un tika pie negatīva +/- rādītāja (-10).