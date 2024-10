Neretnieks uzvar Pasaules kausa posmā konkūrā

Pārlēkšanai, veicot pamatdistanci bez soda punktiem, kvalificējās astoņi pāri, tostarp Neretnieks ar "Quintes". Pieci no tiem pārlēkšanas maršrutu veica bez soda punktiem, taču Neretniekam to izdevās veikt visātrākajā laikā - 36,83 sekundēs.

Ar 38,12 sekundēm otrajā vietā ierindojās Abdurahmons Abdulajevs no Uzbekistānas ar zirgu "Go Four It B", bet trešajā vietā pēc 38,21 sekundes finišēja zviedrs Viktors Melins ar zirgu "Turmina", Melinam ar šo zirgu Pasaules kausa ieskaitē nepiedaloties.