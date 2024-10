Video Biķerniekos noskaidroti jaunie Baltijas, Latvijas un NEZ drifta čempioni

Street pamata tandēmos cīņas bija skarbas jau no pirmajiem braucieniem, tiešām bija braukšana uz pilnu banku, ar emocijām, un zem Biķernieku gaismām, pa tumsu, stadionā, sajūtas bija sirreālas. Trīs no kopvērtējuma līderiem tika uzvarēti jau Top32 cīņās, tad kopvērtējuma līderi izkrita TOP16, uz TOP8 atstājot tikai vienu no TOP5 sportistiem cīņā par sezonas uzvarētāju. Interesanti vēl noteikti ir tas, ka Top8 bija 3 juniori, 3 sportisti, kuriem noteikti TOP8 ir labs sasniegums pašiem priekš sevis, un divi ilglaicīgāki braucēji, kuriem varbūt šogad nebija tā labākā sezona, bet tieši noslēgumā viņi atkal parādīja to, ka viņus ļoti gribam vēl ilgi redzēt trasē, jo viņu braukšana ir fantastiski laba. Pjedestāls noslēdzās ar junioru uzvaru, ar skaistām emocijām un pelnītiem aplausiem.