WRC posma organizatori publicē analīzi par rallija pienesumu Latvijas ekonomikai

Aizvadītajā vasarā no 18. līdz 21. jūlijam Latvija pieredzēja vēsturisku brīdi, uzņemot augstākā sportiskā līmeņa un pasaulē atpazīstamās sacensības – WRC posmu. Ņemot vērā Latvijas valsts budžeta līdzekļu investīcijas šī autosporta pasākuma un tūrisma industriju veicinošā pasākuma norisē, tika piesaistīts uzņēmums "KEKonsultācijas", kas "Tet Rally Latvia" norises ietvarā veica plašu ekonomiskās ietekmes pētījumu, gala ziņojuma sagatavošanā izmantojot gan sacensību rīkotāja "RA Events" iesniegtos datus, gan anketēšanas rezultātā gūto informāciju, rallija norises dienās aptaujājot dalībniekus, medijus, profesionāli iesaistītās personas un skatītājus – kopumā 1063 personas.

"KEKonsultācijas" sagatavotā ziņojuma dati rāda, ka šogad notikušais WRC Latvijas posms "Tet Rally Latvia" radījis kopējo ekonomisko pienesumu 24 267 300 eiro apmērā. No šī kopējā apgrozījuma atsevišķi izdalot tikai to daļu, ko radījuši "Tet Rally Latvia" ārvalstu viesi – kuri Latvijā pavadīja kopumā 55 561 nakti – secināts, ka Latvijas ekonomikai no ārvalstu viesiem piesaistītais ekonomiskais pienesums mērāms 14 605 600 eiro apmērā.