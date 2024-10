Roberts Liņavskis izcīna pirmo zelta medaļu Latvijai Pasaules čempionātā veikbordā aiz laivas

Roberts Liņavskis stabīli veica abas sacensību taisnes, izpildot Crowmobe, Tantrum to Blind, Batwing un citus sarežģītus trikus. Konkurenti veica līdzvērtīgus trikus, tomēr tiesneši augstāk novērtēja Liņavska brauciena kvalitāti un kopējo triku kompozīciju.

Pasaules čempionāts veikbordā aiz laivas Ķīnas pilsētā sākās 22. oktobrī un noslēdzas ar finālbraucieniem 26. un 27. oktobrī. Handžou pilsēta ir viena no attīstītākajām pilsētām, kura uzņēma Āzijas spēles 2023. gadā, nodrošinot sacensības 40 sporta veidos un uzņemot 12 000 dalībniekus no 45 valstīm. Savukārt, šogad notiekošajā Pasaules čempionātā veikbordā aiz laivas piedalās 125 sportisti no 25 valstīm.