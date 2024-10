Lūgšanas, neskūties pirms sacīkstēm, neņemt uzkodas no zivju produktiem – tie ir tikai daži no rituāliem, ko ievēro vīri ar spiningu, kuri Latvijai 15. Pasaules čempionātā spiningošanā no laivas ieguva kā sudraba, tā bronzas medaļu.