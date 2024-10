Rīgā notiks pirmais Pasaules kauss ielu futbolā. Latvija uzzinājusi pretiniekus

Kā nākamā tika lozēta C apakšgrupa, kurā no Āzijas spēlēs Dienvidkoreja, no MIX groza Nepāla, bet Ameriku pārstāvēs Kolumbija, no Eiropas grupā spēlēs Lielbritānija, Polija, Serbija un Itālija, savukārt no uzvarētāju groza ielozēta mājiniece un viena no turnīra galvenajiem favorītiem Latvija, kuru pārstāvēs 2024. gada "Ghetto Football" čempionu komanda "Nike Strike".