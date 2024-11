Eiropas čempione atklāti pastāsta, kas viņu nogurdina visvairāk

Kad žurnālists jautāja Svobodai, kas viņu visvairāk nogurdina, viena no lielākajām Polijas vieglatlētikas zvaigznēm atbildēja: "Cilvēki. Punkts. Nevis draugi, bet cilvēki kopumā."

Viņa nepriecājas, ka ir tik populāra, kas sportistei traucē ikdienas dzīvē. "Man ļoti patīk miers. Saprotu, ka cilvēki par mani runā sacensībās, jo tad esmu savā elementā. Bet, kad eju pa ielu, es esmu tikai es. Mēs neesam tikai sportisti, bet arī vienkārši cilvēki, kas dzīvo savu dzīvi. Gribu, lai cilvēki to saprot," viņa sacīja.

Uzmanību pašlaik 27 gadus vecā Svoboda nesaņem tikai uz ielas, bet arī internetā. "Es labāk neizteikšos par ziņām, kuras saņemu sociālajos tīklos. Tās nāk no visas pasaules. Reizēm es vēlos vienkārši izdzēsties no "Instagram". Neesmu to izdarījusi, jo ir forši, ka varu nodot vēstījumus, bet ir arī tādi, kuriem vajadzētu liegt pieeju internetam."