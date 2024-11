"Panthers" un Balinskis Tamperē uzvar "Stars"

Jau spēles 28.sekundē Evans Rodrigess pēc metiena no zilās līnijas pielaboja ripas lidojum virzienu un panāca 1:0 "Panthers" labā. Septiņas minūtes vēlāk, laukumā esot arī Balinskim, 2:0 pretuzbrukumā panāca soms Aleksanders Barkovs.

Perioda vidū Tailers Segins no aizvārtes meta ripu virsū Sergejam Bobrovskim, no kura ripa nonāca tīklā, dalasiešiem samazinot "panteru" pārsvaru. Četras minūtes pirms došanās pārtraukumā Ārons Ekblads vairākumā izpildīja metienu no zilās līnijas un Antons Lundels, labojot ripas lidojuma virzienu, panāca 3:1.