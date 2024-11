Paula Strautmane: Katru gadu skatos, kur es varu augt

Šosezon 27 gadus vecā uzbrucēja pārstāv "Charnay" vienību, ar kuru vietējās čempionātā uzvarējusi četrās no piecām spēlēm, bet FIBA Eirokausā - trīs no četriem mačiem. Kā atzina Strautmane, sākums jaunajā komandā neesot bijis viegls, taču sportiste vēlējusies sev pārbaudījumu un to arī ieguvusi.