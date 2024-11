Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Kārtis sadalītas. Trumpis - cēls "Audas" žests virslīgas finišā

No Latvijas futbolistiem visvairāk vārtu šosezon virslīgā guva Marko Regža no "Riga FC" - 18 (pērn ar 19 vārtiem viņš bija rezultatīvākais – 37 vārti divās sezonās), bet 16 vārtus guva Jānis Ikaunieks no RFS. Visvairāk rezultatīvu piespēļu ir Lūkasam Vapnem no "Valmiera FC" - 13, pa 12 piespēlēm – viņa kluba biedram Emīlam Birkam un Gotjē Mankendā no "Riga FC".

Latvijas meistars

Izcelšu divus – Bogdanu Samoilovu no FK "Tukums 2000/TELMS" un Raivi Andri Jurkovski no "Riga FC". Samoilovs spēlē ar Valmieras komandu guva vienus vārtus un tos pašus ar 11 m soda sitienu, taču ne visu raksta visiem pieejamajā statistikā un tieši tā daļa Samoilova sniegumā ir vērtīgākā – noteikti viens no gudrākajiem spēlētājiem virslīgā, ko viņš kārtējo reizi apliecināja Valmierā.

Jurkovski droši vien jau vairākas reizes vajadzēja pieminēt starp labākajiem pašmāju spēlētājiem, bet... Tas jau ir ierasts, ka Raivis spēlē labi, tas jau ir ierasts, ka viņš ir viens no savas komandas līderiem un viens no labākajiem virslīgā, ko nu viņu īpaši izcelt – viņš taču spēlē tā, kā Jurkovskim ir jāspēlē. Tieši snieguma stabilitāte visas sezonas garumā un tajā skaitā pēdējā spēlē ir Raivja vērtība un viņa meistarības apliecinājums. Ne jau vienmēr to ir īpaši jāizceļ...

Nākamā kārta tagad būs jau 2025. gada čempionāta pirmā spēļu kārta. Vēl jānoskaidro, kas tajā piedalīsies – proti, Grobiņas SC/LFS vai JDFS "Alberts". Virslīgā pēc gada pārtraukuma atgriežas SK "Super Nova".