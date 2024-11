Video "Cavaliers" turpina uzvaru sēriju, Adetokunbo sezonas rekords, Vembanjama gūst 50 punktus

Adetokunbo realizēja 21 no 34 metieniem no spēles, bija precīzs 16 no 17 soda metieniem, izcīnīja 14 atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, palīdzot "Bucks" otrajā puslaikā atspēlēt 18 punktu deficītu.