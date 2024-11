Skandalozais Pols izcīna uzvaru pār 58 gadus veco Taisonu neizteiksmīgā cīņā

Duelis nopelnīja 17,8 miljonus ASV dolāru (16,88 miljonus eiro) no biļešu pārdošanas, ziņo viens no promotieriem "Most Valuable Promotions". Tā lauza rekordu par visu laiku ienesīgāko boksa cīņu ASV ārpus Lasvegasas.