Horvātijas futbolistiem neizšķirts ar Portugāli dod vietu "play-off" turnīrā

32.minūtē pēc Rikardo Rodrigesa pārkāpuma savā soda laukumā 11 metru soda sitienu mājinieku labā izpildīja Pedri, taču viņa vārtu kreisajā apakšējā stūrī sisto bumbu atvairīja vārtsargs Ivons Mvogo. Uzbrukumam turpinoties, bumbu vārtos no tuva attāluma raidīja Jeremijs Pino - 1:0 Spānijas labā.

C2 grupā Lietuva, kas jau bija izkritusi no līgas, Prištinā ar 0:1 (0:1) zaudēja Kosovai.

Grupā ar 15 punktiem uzvarēja Rumānija, iekļūstot B līgā, 12 punktus sakrāja un pārspēlēs ar B grupas vienību piedalīsies Kosova, sešus punktus sakrāja Kipra, paliekot C līgā, bet Lietuva bez punktiem ieņēma pēdējo vietu un nākamsezon spēlēs D līgā.

Četru C līgas ceturto vietu īpašnieču vidū Latvija ar četriem punktiem sešās spēlēs joprojām ieņem pirmo vietu un nevar nokrist zemāk par otro vietu, kas ļaus cīnīties par palikšanu C divīzijā pārspēlēs ar kādu no otro vietu ieņēmušajām D līgas komandām. Trīs punkti ir Luksemburgai, piecas spēles aizvadījušajai Azerbaidžānai ir viens punkts, bet Lietuva ir bez punktiem.