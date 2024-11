Tiesa pēc Latvijas hokeja leģendas Baldera prasības apķīlā "Ezerkauliņu" vadītāja aktīvus

Vienlaikus tiesa nolēma izbeigt tiesvedību daļā par aizdevuma 1 411 184 eiro apmērā piedziņu. Tiesa arī atzina Baldera-Sildedža tiesības saņemt likumiskos procentus 6% gadā par laiku līdz sprieduma izpildei no tiesas piespriestās, bet nepiedzītās summas.

Brunovska iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2023.gadu liecina, ka viņš pērn no "Ezerkauliņi Agro" atalgojumā saņēmis 21 894 eiro, no SIA "Zaļā dārzniecība" - 9476 eiro, bet Salaspils novada pašvaldības domes deputāta amatā saņēma 6339 eiro.

Tāpat "Ezerkauliņi Agro" īpašnieks pagājušajā gadā no SIA "Zaļā dārzniecība" saņēma citus ienākumus 99 100 eiro apmērā, no SIA "Ķeizarsils" - 30 000 eiro apmērā, kā arī no īpašuma pārdošanas SIA "Moller Auto Latvia" Brunovskis saņēma - 11 701 eiro.