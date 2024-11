Latvijas futbolisti pārspēlēs par vietu Nāciju līgas C līgā tiksies ar Gibraltāru

Četru C līgas ceturto vietu īpašnieču vidū Latvija ar četriem punktiem sešās spēlēs ieņēma pirmo vietu un kopā ar Luksemburgu nodrošināja iespēju cīnīties par palikšanu C divīzijā pārspēlēs ar kādu no otro vietu ieņēmušajām D līgas komandām. Savukārt Azerbaidžāna un Lietuva izkrita uz D līgu, viņu vietā no D līgas nākamajam ciklam pakāpjoties Sanmarīno un Moldovai.