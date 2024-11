Skarbas trenera pārdomas – "mudaki", neciena valsts valodu un 8 kļūdas 20 vārdos

"Tas, ar kādu uzvedību un attieksmi saskāros no LFF oficiālām personām jau no paša rīta, mani pamudināja šīm pārdomām par lietu kārtību Latvijas futbola vidē. Un te es gribētu minēt vienu piebildi, ka spēli pretēji 2024. gada Latvijas virslīgas futbola čempionāta reglamenta prasībām pati LFF nolika spēlēt nedēļu vēlāk, kā bija rakstīts pašu izstrādātajā un apstiprinātajā reglamentā. Jau vairāk kā nedēļu gaidu LFF apstiprinājumu, ka paši ir pārkāpuši reglamentu, bet nekādas atbildes nav, uzzinu tikai jaunumus, ka tūlīt tiks pārkāpti vēl pāris LFF apstiprinātie reglamenti no LFF puses neskatoties uz virslīgas reglamenta punktu 3.6. Reglamenta ievērošana ir obligāta, un to nedrīkst pārkāpt nekādā gadījumā ne sacensību dalībnieki, ne organizatori."