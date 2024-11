Ostapenko nemaina pozīciju jaunākajā WTA rangā

Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas - līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Švjonteka un amerikāniete Korija Gofa. Ceturto vietu saglabā Jasmīne Paolīni no Itālijas, piekto - Džena Sjiņveņa no Ķīnas, aiz kuras ir Jeļena Ribakina no Kazahstānas, amerikānietes Džesika Pegula un Emma Navarro, krieviete Darja Kasatkina, bet labāko desmitnieku noslēdz čehiete Barbora Krejčīkova.