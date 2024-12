Video Mejerim 17 punkti zaudētā ULEB Eirokausa spēlē

Mejeris spēlēja 25 minūtes un 32 sekundes un realizēja piecus no sešiem divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs bumbas zem groziem, četras rezultatīvas piespēles, viena kļūda, viena pārtverta bumba, trīs piezīmes un četri izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 22.