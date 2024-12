46 gadu vecumā miris bijušais pasaules čempions boksā Vaskess

IBF jostu meksikānis vairākkārt aizstāvēja, bet 2005.gada nogalē no tās atteicās un kļuva par pasaules čempionu un "The Ring" jostas īpašnieku Pasaules Boksa padomes (WBC) versijā. Divas reizes aizstāvējis savu titulu, 2007.gada martā Vaskess to zaudēja tautietim Rafaelam Markesam, atguva nākamajā cīņā un aizstāvēja to arī trešajā abu bokseru duelī. Nākamajā gadā tituls viņam tika atņemts, jo Vaskess savainojuma dēļ neaizvadīja cīņu pret obligāto pretendentu.