Ļaudis naski apspriež LTV lēmumu pārtraukt sadarbību ar Kreipānu

"Vienmēr būšu pateicīgs, ka sīkam, 12 gadus vecam puisim no Kauguriem vienmēr atrakstīja, vēlāk iesaistīja žurnālistikā, parādīja darba radio un TV aizkulises. Man spilgti atmiņā palikusi viena epizode," ievadā raksta Jaķelis.

"Kad Ainars Bagatskis kļuva par Kauņas "Žalgiris" galveno treneri, Anatolijs man piedāvāja vienam tobrīd lielam laikrakstam iztulkot viņa lielu interviju no lietuviešu valodas. Es, protams, to izdarīju. Nākamajā dienā veikalā nopirku to laikrakstu," turpināja RFS pārstāvis.