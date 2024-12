Lauris Kaparkalējs uzrāda labu rezultātu Pasaules kausa posmā distanču slēpošanā

Skatoties pēc ranga, bija gaidām, ka Kitijai Auziņai vajadzētu pāris konkurentes apsteigt, un to viņa arī izdarīja. Lai arī pēc 900m bija priekšpēdējā 61. vietā, tomēr beigās latviete apsteidza vēl divas konkurentes un ieņēma 59. vietu. Lillehammerē bija garāka trase nekā Rukā, līdz ar to arī sanāca nedaudz vairāk atpalikt no līderes, bet līdz trīsdesmitniekam bija tādi pati atstarpe – 15 sekundes. Turklāt kvalifikācijas uzvarētāja Sundlinga tiešām iespaidīgi veica 1,3km sprintu, ka pat otrā laika uzrādītāju Jasmi Jensū no Somijas apsteidza par 6 (!) sekundēm.