Anglijas premjerlīgas tiesnesis pēc izteikumiem par Klopu zaudē darbu

Novembrī britu tabloīds "The Sun" publicēja video, kurā bija redzams Kūts veltām uzbrūkošus komentārus par Klopu. Tiesnesis kādā sarunā vācu treneri nosauca par "arogantu" un sūkstījās par to, ka Klops viņu apsūdzējis melos.

Kūts nekavējoties tika atstādināts no savu pienākumu pildīšanas.

Tāpat "The Sun" publicēja video, kurā redzams, kā Kūts Eiropas čempionāta laikā iešņauc baltu pulverveida vielu. Par šo gadījumu izmeklēšanu sāka arī Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA).

Papildu tam, Anglijas Futbola asociācija (FA) izmeklē apsūdzību par to, ka Kūts it kā ar kādu futbola līdzjutēju pārrunājis dzeltenās kartītes piešķiršanu kādam no futbolistiem. Pats Kūts gan šo informāciju noliedz.