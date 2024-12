Kaparkalējs: Pārliecinājos, ka arī Top 30 nav nesasniedzams

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļas nogalē Kaparkalējs Lillehammerē Pasaules kausa otrajā posmā sprintā brīvajā stilā ierindojās 40.pozīcijā. Ceturtdaļfinālu sasniedza pirmo 30 vietu īpašnieki, no kuriem Kaparkalējs atpalika aptuveni sekundi.

"No startiem Rukā pirms nedēļas, protams, gaidīju ko vairāk, it īpaši no klasikas sprinta, kurā pieļāvu lielu kļūdu pirmajā nobraucienā un faktiski arī pazaudēju iespēju cīnīties par augstākām vietām," sezonas pirmās sprinta sacensības raksturoja Kaparkalējs.