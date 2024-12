Eiduka piedalīsies šīs sezonas "Tour de Ski"

"Esam pieņēmuši lēmumu startēt tūrē," norāda Eiduka. "Cik dienas, šobrīd uz to nevaru atbildēt, sākšu un, tad skatīšos dienu no dienas."

Kā atklāja Eiduka, tad šobrīd galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai tiktu ārā no "pārslodzes bedres" un augstvērtīgus rezultātus viņa šobrīd negaidot. "Vienkārši jādod ķermenim iespēju aprast pie sacensībām un to slodzēm, tad skatīsimies kā process ievirzīsies," piebilda slēpotāja.