Eiduka 20 kilometru distancē sasniedz šā gada labāko rezultātu “Tour de ski”; spraiga cīņa par uzvaru norvēģietēm

No pārslodzēm rudenī joprojām atgūstošā Patrīcija Eiduka “Tour de ski” iesāka ar 46. vietu sprintā, bet nākamajā dienā 15km klasikā ar masu startu, mokoties ar grūtībām, bet nepadoties un turpinot cīnīties līdz galam, finišēja 58. vietā.

Šodien Patrīcija iesāka ar rezultātiem piektā desmita beigās, taču tad uz pusdistanci neatlaidīgā slēpotāja no Vecbebriem veica 16. vietu (!) kāpumu, parādot iepriekšējo sezonu varējumu ar tendenci teicami sadalīt spēkus, un tobrīd atradās turpat aiz trīsdesmitnieka. Lai otrajā nācās vairākas vietas noslīdēt zemāk un beigās ieņemt 42. vietu (+3:10), šīsdienas sniegums kopumā parādīja pozitīvu tendenci un labas cerības turpmāk.

Līdz ar to visu goda pjedestālu aizņēma 36 gadus vecās slēpotājas – Slinda, Juhauga un Niskanena. Distances pirmajā pusē vadībā turējusī 29 gadus vecā Karla beigās dalīja 4. vietu ar savu vienaudzi no Kanādas Katerinu Stjuarti Džonsu, kurai līdz ar to karjeras lielākais panākums. Kanādiete pirms diviem gadiem “Tour de ski” ar 10. vietu līdz šim bija vienīgo reizi tikusi desmitniekā.