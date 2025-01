Laksai desmit punkti FIBA Eirolīgas mačā

Laksa spēlēja 31 minūti un 16 sekundes, kas bija lielākais spēles laiks mājinieču rindās, un realizēja trīs no astoņiem divu punktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un vienu no trijiem soda metieniem. Viņas kontā arī četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas piezīmes, divas kļūdas un viens bloķēts metiens, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +4 un efektivitātes koeficientu pieci.