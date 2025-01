LPK prezidente Dadzīte: Šobrīd nav informācijas par 2025. gada budžetu

"Skaidrs, ka algas darbiniekiem no ziedojumiem maksāt nedrīkstam. Visi ziedojumi ir mērķēti un paredzēti konkrētai apakšprogrammai – finansējums ir paredzēts jau ieplānotām aktivitātēm, un mēs nevaram to ieguldīt kaut kur, kas faktiski finansējams no valsts budžeta līdzekļiem. Ar ziedojumiem mēs nedrīkstam lāpīt šādus caurumus. Komunikācijai par sporta budžeta sadalījumu ir jābūt skaidrai un nekavējoties, lai varam turpināt organizācijas darbu," norādīja Dadzīte.