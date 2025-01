Ranga pirmajā desmitniekā ir pāris izmaiņas - līdere joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, aiz kuras ir poliete Iga Švjonteka un amerikāniete Korija Gofa, ceturto vietu saglabā Jasmīne Paolīni no Itālijas, piekto - Džena Sjiņveņa no Ķīnas. Uz sesto pozīciju pakāpusies amerikāniete Džesika Pegula, apsteidzot Jeļenu Ribakinu no Kazahstānas, astotā arī šonedēļ ir amerikāniete Emma Navarro, bet uz devīto vietu pakāpusies čehiete Barbora Krejčīkova, desmitnieku tagad noslēdzot krievietei Darjai Kasatkinai.