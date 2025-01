Šteinbergas rezultativitāte neglābj "Galatasaray" no zaudējumā Eirokausa astotdaļfinālā

Šteinberga, laukumā pavadot 16 minūtes un septiņas sekundes, realizēja divus no sešiem divpunktu metieniem un divus no trim tālmetieniem, kā arī piecus no septiņiem soda metieniem. Viņas kontā arī četras atlēkušās bumbas, divi noteikumu pārkāpumi, divas kļūdas, +/- rādītājs -17 un efektivitātes koeficients desmit.