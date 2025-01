Video Artūrs Kurucs ar zaudējumu debitē "Rio Breogan" komandā

Kurucs savā pirmajā mačā Lugo komandā spēlēja 15 minūtes un deviņas sekundes, realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un savu vienīgo soda metienu, netrāpīja visus četrus tālmetienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie sliktākā +/- rādītāja vienībā (-18).

Rodions Kurucs, laukumā pavadot 26 minūtes un 21 sekundi, realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz kļūdījās, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, kā arī sakrāja dalītu labāko +/- rādītāju spēlē +12) un efektivitātes koeficientu deviņi.