Vai esi kādreiz jutis, ka sirds dauzās uztraukuma un vienlaikus sajūsmas dēļ? Kad pērn pirmo reizi izdzirdēju par iespēju piedalīties TVNET+ uzņēmumu čempionātā Stipro skrējienā, mani pārņēma pacilājošas emocijas - vienmēr esmu gribējusi to izdarīt. Būdama TVNET GRUPAS žurnāliste, bieži atspoguļoju notikumus no malas, bet šoreiz man bija jākļūst nevis par stāstījuma veidotāju, bet galveno varoni. Tas bija stāsts par bailēm un to pārvarēšanu, par dubļiem un komandas spēku, par izturību un prieku, kas pārņem, pārkāpjot pašas uzliktos ierobežojumus "es taču to nevarēšu!". Šis ir mans pieredzes stāsts par to, kā Stipro skrējiens mani padarīja patiesi stiprāku.